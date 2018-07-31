Власти Севастополя продолжают «закрывать глаза» на эпидемию менингита в детских садах

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Представитель движения «Севастопольские мамы» Елена Голубева шокирована подобным отношением, учитывая, что работники детсада сами пытаются всех обмануть.

Детей, которых поразила эта болезнь, все больше. Родители негодуют, мама заболевшего мальчика рассказывает, что сейчас мучает ее сына: температура 40, только лежачий режим, множество уколов и капельниц, никаких мероприятий минимум полгода.

Другая же мама поделилась, как медсестра этого детского сада №90 пыталась ее обмануть: у ее дочки поднялась температура и появилась тошнота, та позвонила маме и сообщила, что у ребенка перегрев. Учитывая, что менингит уже «гулял» по детям, женщина даже не упомянула об этом. Однако в больнице и этой маме сказали, что у девочки именно эта инфекция.

Как стало известно, детей заставляли на прогулках сидеть на «подстилочках», потому что нет лавочек. И со временем один за другим дети стали заболевать. Руководство вместо того, чтобы сделать карантин, переводит больных в другие группы, к здоровым детям.

Болезнь сразила не одного ребенка, но власти Севастополя так и продолжают «закрывать глаза» на эпидемию менингита в детских садах, отвечая, что это лишь ОРВИ. Также родителей никто не предупреждает об этом, умалчивая проблему.

Сейчас активисты продолжают бороться с властями, чтобы сделать карантин в детском саду №90.

Менингит - инфекционное воспалительное заболевание оболочек спинного или головного мозга. Сопровождается высокой температурой, болями в голове, тошнотой, светочувствительностью. Легко передается и в основном появляется в период ноябрь-апрель. Следует не медлить с лечением – эта болезнь может иметь даже летальный исход.