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В ночь на субботу 28 июля 2018 года происходило самое длительное затмение в XXI веке. Четырехчасовое явление наблюдала вся планета. Однако астрономам, чтобы поделиться видео, пришлось совершить длительную поездку.

Так, ученые из Новосибирска уехали за 200 км, чтобы заснять лунное затмение. По местному времени оно начиналось в 00:15, но погода совсем не жаловала – было облачно. Закончилось оно в 02:30. Однако жители города все же увидели «кровавую» Луну в Большом планетарии, на площадке.

Но 28 июля является важным днем не только из-за лунного затмения, а еще из-за великого противостояния Земли и Марса, которые находились на минимальном расстоянии друг от друга. Человечество могло наблюдать затемненный земной спутник и рядом ярко-красную звездочку – это и был Марс.

Астрономы засняли фазу на 300-миллиметровый телескопический объектив, после чего создали видео в 16 секунд.

Затмение Луны в следующий раз ожидается 21 января 2019 года.