Стали известны имена финалистов конкурса «Астрономический фотограф года»

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Среди потенциальных победителей есть мастера фотографии из России.

В Великобритании определяют победителя ежегодного конкурса «Астрономический фотограф года». Накануне стали известны имена финалистов данного состязания. Как известно, за звание лучшего фотографа сражались представители 91 страны. Они отправили на конкурс более 4000 снимков ночного неба. Победителей планируется назвать 24 октября.

Одновременно с завершением конкурса «Астрономический фотограф года» в Национально морском музее Великобритании состоится выставка лучших работ. Ожидается, что здесь покажут и снимки россиянина Артема Миронова. Последний показал на конкурсе фотографию газопылевых облаков в Молекулярном облаке Ро Змееносца. К слову, у российского фотографа есть отличные шансы на победу. Вероятнее всего, у него будет немалая конкуренция, однако опытный специалист вполне может претендовать на триумф.

Поистине крупнейшее событие в сфере астрофотографии учредили десять лет назад. Инициатором мероприятия стала Гринвичская королевская обсерватория.

Ранее мы писали, что астрофотограф из Воронежа показал снимки затмения Луны. Россиянин опубликовал удивительные фото ночного светила.