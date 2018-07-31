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Оказывается, к остановке сердца у животных может привести холодная вода. Также они могут получить воспаление легких.

Квалифицированные ветеринары дали советы, как помочь питомцам пережить жару. По возможности необходимо установить кондиционер в комнате, где находится животное и направить поток воздуха выше, чтобы избежать воспаления легких. Что касается открытых окон, то этот момент очень опасен, как в случае с маленькими детьми, потому от такой затеи лучше отказаться. Важно, чтобы питомец постоянно имел доступ к воде. Прогулки лучше совершать ранним утром и вечером. Желательно смачивать любимому члену семьи голову влажным полотенцем, но не заливать водой.

Если ваш питомец получил тепловой удар, то питье холодной воды может остановить сердце. Изначально стоит поместить пострадавшего в прохладное место, а воду давать маленькими глотками. Первыми признаками теплового удара выступают вялость, тяжелое дыхание, сильное слюноотделение, сухой и горячий нос.