В Омске врач провел уникальную операцию для ящерицы

Сегодня, 18:30

Ветеринару удалось спасти беременную самку эублефара, которая не смогла сама «родить».

В Омске врач ветеринарной клиники провел уникальную операцию по спасению ящерицы. Ее хозяйка обратилась за помощью после того, как рептилия благополучно отложила одно яйцо, а второе осталось внутри. Ирина была обеспокоена тем, что самочувствие ящерицы постоянно ухудшалось: она отказывалась от еды и воды, лежала практически неподвижно. Когда по прошествии еще одной недели второе яйцо так и не появилось, хозяйка задумалась об операции. Питомец за это время похудел настолько, что через кожу уже можно было рассмотреть новые яйца.

Для спасения рептилии врачу пришлось ее прооперировать: удалить два яйцевода и яичники. Потомство, к сожалению, спасти не удалось, но сам тритон чувствует себя хорошо и быстро идет на поправку. Пока ящерице для восстановления дают противомикробные препараты, но совершенно очевидно, что полное выздоровление не за горами: ящерица пообедала четырьмя мраморными тараканами, а хвост становится толще день ото дня.

Что касается яйца, которое ящерица сумела отложить самостоятельно, то из него вылупился маленький детеныш - очень активный и здоровый. Неделю назад ему исполнился месяц.