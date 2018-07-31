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Её показатель достиг в 2017 году, в среднем по стране, 1,8%. В 2016 этот показатель был 1,77%.

Таким образом, в больницах РФ существенно возросла смертность. Это даже на фоне того, что количество госпитализированных было меньше на 403 тысячи человек.

Произошло также и снижение числа коек, находящихся в стационарах. Их число уменьшилось на 19,8 тысячи единиц. Таким образом, рост показателя смертности при прочих равных условиях мог вырасти более значительно.

«Больничная» смертность возросла в 61 регионе РФ. Наиболее высокий рост продемонстрировали Карелия и Северная Осетия. Рядом с ними Томская, Псковская, Брянская и Иркутская области.

45 регионов РФ показали, что там больничная летальность выше среднероссийской. Среди них отмечают Петербург, Севастополь, Ленинградскую, Московскую, Тульскую, Новгородскую, Ярославскую и другие области. Там уровень смертности в медучреждениях превысил 2%.

Внутрибольничной летальностью называют соотношение общего количества умерших в клинике к общему числу выписанных за это время.

Ряд экспертов полагают, что особо остро проблема стоит при оказании помощи для сельского населения, где она малодоступна. Следовательно, многие госпитализации там являются непрофильными.

Однако, есть и такие, которые думают, что рост показателя смертности может быть связан с тем, что медики пытаются спасти пациента до самого последнего дня.

Раньше нормальной была практика, когда «безнадёжных», чтобы не портить показания по смертности, просто выписывали, чтобы те умирали не в больнице, а дома.