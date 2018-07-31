ВЦИОМ: 79% россиян опасаются ГМО, а 5% не верят в ВИЧ

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Большинство граждан РФ знают о вреде генно-модифицированных продуктов и последствиях вируса иммунодефицита, веря в способность прививок защитить организм от опасных инфекций, рассказали социологи.

79% россиян опасаются ГМО, обвиняя потребителей и заинтересованных в больших деньгах лиц в умышленном скрытии правдивой информации о генно-модифицированной еде. Примечательно, каждый 10 респондент ВЦИОМ назвал ГМО абсолютно безопасными для человека.

78% россиян осведомлены, какую опасность несет в себе ВИЧ. 8% участников соцопроса считают вирус иммунодефицита безопасным, а еще 5% не верят в существование смертельного недуга, называя его секретным проектом мирового правительства для истребления «лишних едоков» и зарабатывания денег.

Прививки – высокоэффективный способ защиты от опасных инфекций, уверены 72% респондентов ВЦИОМ. 14% россиян называют инъекции бесполезной «пустышкой», а 9% участников опроса и в прививках рассмотрели заговор, считая их вредными для здоровья.

В опросе социологов приняли участие 2 тыс. граждан РФ возрастом от 18 лет.