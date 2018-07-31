«Упоротый» парень изображал спасение Вселенной от пришельцев

Сегодня, 10:49

К чему приводит злоупотребление наркотиками, ярчайшим образом продемонстрировал житель Якутии, устроивший рано утром «войну миров» под окнами соседей.

Минутный видеоролик начинается с душераздирающих криков «упоротого наркомана», как его прозвали в Сети. Парень изображал спасение Вселенной от пришельцев, а когда вопли перестали действовать, в ход пошли приемы из кунг-фу. Понаблюдав за последствиями злоупотребления наркотиками и погромом чужого кроссовера, автор возмутившего интернет-сообщество видео прекратил съемку.

Куда далее направился «упоротый» житель Якутии, а также, не повстречались ли ему правоохранители, история умалчивает. Возможно, такие ролики должны быть в Сети, ведь адекватный человек, посмотрев на «спасение Вселенной от пришельцев», никогда в жизни не задумается над знакомством с миром наркотиков.