Любимое место отдыха жителей Ярославля оккупировали сатанисты

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Горожане были шокированы, обнаружив в сосновом бору вигвам сектантов.

Жителей Ярославля на днях, опорочив их любимое место отдыха, огорчили сатанисты. Поклонники дьявола оккупировали сосновый бор у Прусовских карьеров за Волгой. Горожане с ужасом обнаружили здесь вигвам сектантов. Причём как и когда данное сооружение успело здесь появиться, никто сказать не может. Ярославцы были шокированы увиденным и поспешили опубликовать снимки пристанища сатанистов в сети. По словам очевидцев, у вход в вигвам находится записка, где указан адрес сайта «Радость сатаны».

Внутри постройки, в самом центре, имеется кострище. Стены и земля в вигваме покрыты коврами. Здесь же можно найти многочисленные странные вещи, в том числе детские игрушки. Горожане считают, что сектанты совершают в данном месте странные обряды, целью которых является вред людям, в том числе детям. Местные жители просят чиновников вмешаться в ситуацию и предотвратить «сатанинский шабаш», пока он не привёл к большой беде.

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