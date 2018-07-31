«Конец близок»: Пастор заявил, что кровавое море и лунное затмение предвещают Апокалипсис

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Те, кто хочет спасти свои души перед грядущим Армагедоном, должны покаяться и обратиться к Богу, уверен проповедник.

Католический пастор Пол Бегли из Флориды сделал шокирующее предсказание. Священник уверен, что последние события, происходящие в мире, говорят о приближении конца света. В частности, проповедник отметил лунное затмение 27 июля, ставшее самым продолжительным в XXI веке, а также лесные пожары в Греции и Калифорнии.

Отдельно проповедник обратил внимание на «кровавое море» на юго-западе Флориды. Берег океана здесь в последнее время всё чаще окрашивается в ярко-багровый цвет. И хотя учёные уже дали этому явлению разумное объяснение, Бегли уверен, что это и другие события предвещают Апокалипсис. Пастор уверен, что конец времён близок и всем людям, желающим спасти свои души, необходимо покаяться и обратиться к Богу.

Проповедник уже записал обращение к своим последователям, где призвал молиться и ждать Армагедона. Видео в сети уже посмотрели более 10 тысяч раз. Многие пользователи согласились со словами пастора.