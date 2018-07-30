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Сотрудники музея опровергли первоначальные выводы экспертов, которые назвали обнаруженный при земельных работах элемент церковным атрибутом. В земле предмет пролежал много лет, поэтому его необходимо отправить на реставрацию, но в музей чан все равно не отправят.

Откопанный в Волгограде колокол оказался элементом столетнего паровоза, а если точнее – частью огромного котла. Эксперты и сотрудники профильных организаций пришли к выводу, что чан был установлен несколько десятилетий назад в качестве котла для хозяйственных нужд граждан, однако неизвестно, как он оказался под землей и по каким причинам так произошло. Возможно, случилось такое в военные времена, но окончательные выводы сделают специалисты.

Как рассказал представитель Софийской колокольни и руководитель ансамбля звонарей Илья Папин, найденный артефакт – точно не колокол, однако такие предположения первоначально появились у археологов. Котел имеет весьма внушительные размеры – около полутора метра в высоту, и почти вдвое больше в диаметре, и по этим причинам установить его в музее – проблематично, поэтому этого может не произойти.