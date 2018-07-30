В Воронеже может появиться второй «Олимпик»

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О намерении создания нового спортивно-оздоровительного комплекса в Воронеже заявил глава управы Ленинского района Сергей Корчевников 30 июля.

Второй «Олимпик» может появиться в Ленинском районе в лесном массиве, в урочище «Чижовская дача». Здесь есть доступ к водохранилищу, транспортная доступность тоже хорошая.

Корчевников рассказал, что комплекс может предусматривать создание пунктов проката лодок и водных велосипедов, террасы, летние площадки, кафе с концертными площадками. Планируются лыжероллерные и велосипедные трассы, площадки для роллеров, место для игры в пейнтбол, а также прокладка троп для пешего туризма.

По его информации, переговоры с Лесфондом управа уже провела, и предварительное согласие уже получено. Площадь лесного массива составляет 2 млн кв. м, что позволяет разместить все сооружения, не нанося большого вреда природе.

Чиновник признал, что для реализации такого проекта потребуется привлечи инвесторов, а также тщательной проработки элементов комплекса.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин поддержал идею создания такого комплекса и со своей стороны добавил, что данный объект должен быть доступен для людей до позднего вечера. Мэр распорядился также подготовить подобные проекты на территориях других управ города.