Россиянки назвали преимущества и недостатки серьезных отношений

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Большинство женщин ищут в мужчинах стабильность и уверенность, которые позволят им родить и воспитать ребенка, и штамп в паспорте для них практически потерял смысл.

Специалисты тренинг-центра «СЕКС.РФ» решили проверить, что россиянки понимают под серьезными отношениями, рождается ли брак из дружбы, и какие у них преимущества и недостатки. В качестве респондентов они привлекли женщин от 18 лет, ведущих половую жизнь. Главным для большинства участница оказались любовь и взаимоуважение, которые назвали 43% женщин, еще 22% респондентов видят необходимость в глобальном общем плане: переезд, дети, жилье, материальные ценности. Для 12% россиянок на первом месте по-прежнему ЗАГС и заветный штамп в паспорте, а 2% смелых и честных участниц указали на важность регулярного секса.

Что касается длительности отношений, то 60% уверены, что время не влияет на их качество, 26% изменяют статус на «серьезные» ровно через год, а вот 12% самых нетерпеливых россиянок отметили, что им достаточно пары месяцев для перехода на уровень «все серьезно». Основываясь на личном опыте или размышлениях, 74% женщин заверили, что дружба или непродолжительный роман могут перерасти в полноценный брак, а вот 8% заверили, что из этого ничего не выйдет.

Психологи согласны с мнением большинства: люди начинают дружить, лишь если интересны друг другу, имеют общие интересы, взаимосвязь и невидимое притяжение. Как правило, друзья хорошо друг друга знают, а потому если между ними вспыхивает искра, то рождаются самые настоящие и крепкие отношения. В целом эксперты уверены, что данные цифры очень близки к реальной ситуации.