«Ради мира между странами»: В России отметили Международный день дружбы

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Праздник был основан 7 лет назад, а инициаторами выступили представители ООН. По их словам, такой день предназначен не только для одного-двух близких товарищей, находящихся в дружеских отношениях, но для всех народов и мира.

В России 30 июля граждане отметили Международный день дружбы, и именно в этот день в разных государствах организовываются народные гуляния и национальные празднования, на которых присутствуют представители разных наций. Как сообщается инициаторами идеи, День дружбы существует в первую очередь ради мира между странами, с чем в последние годы государства испытывают трудности.

Войны и братоубийство дают понять, что в такой праздник необходимо протянуть друг другу руки и пожать их ради общего блага. Это касается и отношений России и Украины, ведь уже несколько лет страны конфликтуют, но происходит это в основном на политическом уровне. Однако многие родственники и даже друзья из этих двух стран перестали общаться, а международный день дружбы – хороший повод наладить отношения.