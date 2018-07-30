На встрече с Путиным обсудили создание метро в Красноярске

Сегодня, 20:13

В Кремле лидер и врио губернатора по Красноярскому краю обсудили строительство подземки в регионе, благоустройство города и проблемы перед зимней Универсиадой. Сегодня в Кремле Владимир Путин принял у себя врио губернатора Красноярского края Александра Усса. На встрече в ходе беседы глава Красноярска посетовал на задержку денег: на благоустройство города было выделено 5 млн рулей, которые так и не были получены. Усс добавил, что из-за отсутствия средств был пересмотрен план ремонта ветхого и аварийного жилья, программа благоустройства города, необходимую сумму урезали в 2 раза, и больше ужаться невозможно, учитывая то, что подтверждены все запланированные работы. Он добавил, что со 2 по 12 марта 2019 года регион проведет зимнюю Универсиаду, и после планки, которую обозначил Владимир Путин на соревнованиях в Сочи, или при проведении ЧМ-2018 Красноярск не может показать себя хуже. Президент пообещал доработать данный вопрос и попробовать выделить дополнительные средства.

В феврале при визите чиновников во главе с Владимиром Путиным в Красноярск лидер предложил построить в столице региона метро. Александр Усс отметил, что для реализации данного проекта необходима колоссальная сумма - минимум 65 миллиардов рублей, а потому опасается, что данный вопрос может «уйти в никуда». Глава государства его уверил, что этот вопрос остается открытым, и его необходимо тщательно проработать с участием правительства, минфина, с коллегами по регионам. Вероятнее всего, вскоре жители еще одной столицы России смогут передвигаться по городу наиболее удобным и доступным видом общественного транспорта, а сам город разгрузят от пробок.