Венедиктов покинул совет директоров «Эха Москвы»

Сегодня, 19:23

Об этом журналистам рассказал сам Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции.

Он сказал, что покинул совет директоров еще месяц назад, 28 июня. На ежегодном собрании акционеров он не выдвигал свою кандидатуру, а предложил в совет директоров «Эха Москвы» своего заместителя Екатерину Годлину. Теперь она будет представлять миноритариев в совете.

По словам Венедиктова, совет директоров принял большинством голосов к реализации бюджет, внесенный генеральным директором. С этим бюджетом Венедиктов не был согласен и голосовал против его принятия. Таким образом, если бы он остался в совете директоров, он был бы вынужден реализовывать бюджет, против которого у него есть серьезные возражения с точки зрения главного редактора радиостанции. Чтобы избежать шизофренического раздвоения личности, Венедиктов должен был уйти с одного из постов. Естественно, пост главного редактора он оставлять не собирался, поэтому выбор был очевиден.

Венедиктов уточнил, что несогласие его, а в его лице миноритариев «Эха» состоит в планируемом финансировании радиостанции Газпромбанком, где, по словам Венедиктова, «двузначный процент» за этот кредит.

В ответ на слухи, что он покидает совет директоров по каким-либо политическим мотивам, Венедиктов четко ответил, что это неправда, такие слухи он опровергает.

На вопрос, что он, как главный редактор, будет делать теперь в рамках нового бюджета, с которым он не согласен, Алексей Венедиктов ответил, что ему теперь придется стараться «вписаться в него».