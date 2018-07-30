«Выгуливала грудь»: В Астрахани на видео сняли гуляющую голую девушку

Сегодня, 18:34

Инцидент с раскованной девушкой произошел на улице Яблочкова.

Как рассказывают пользователи сети, в Астрахани заметили голую гуляющую девушку. Горожанку в неприлежном виде сняли на видео и выложили в сеть. По словам очевидцев, жительница Астрахани попросту «выгуливала грудь» из-за того, что ей, как и всем остальным, было сильно жарко.

15-секундное видео демонстрирует все «прелести» брюнетки, отважившейся на столь радикальный поступок. Автор ролика удивлен таким «явлением грудей» и не понимает, что подвигло девушку на такое дефиле.

Пользователи начали активно обсуждать увиденное. Кто-то предположил, что ей просто жарко, поскольку на улице в тот момент температура достигла +37 градусов. Другие же просто уверены, что девушка проиграла пари, а теперь должна выполнить условия спора.

Россияне любят попадать на камеру в обнаженном виде. Ранее стало известно, что мужчина прогуливался по Таганрогу без нижнего белья, надев только одну штанину на ногу. Видео быстро распространилось по сети.