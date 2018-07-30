МЧС проверило все ТЦ после трагедии в «Зимней вишне»

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Спасатели выявили более 280 тыс. нарушений требований противопожарной безопасности в 90 тыс. обследованных объектах.

МЧС России проверило все ТЦ, а также осмотрело места с массовым пребыванием людей, которые стартовали после страшной трагедии в «Зимней вишне» в Кемерово, где погибли 60 человек, в том числе 41 ребёнок. Всего ведомство проверило около 90 000 объектов, включая более 11 000, в которых сотрудники выявили более 280 000 нарушений требований противопожарной безопасности.

В МЧС добавили, что согласно коррективам в законодательстве, пожарный надзор получил право приостанавливать работу объекта-нарушителя сразу же при обнаружении угроз на срок до 90 суток, а также карать их крупными штрафами. Для гражданских лиц сумма штрафа составит 3-4 тыс. рублей, руководящие лица обязуются выплатить от 15 до 25 тыс. рублей, а бизнесменов будут штрафовать на 30-40 тыс. рублей, а с юридических лиц могут взыскать до 400 тысяч рублей. Раньше наказать за неисправное противопожарное водоснабжение, электрическое оборудование, систему автоматического тушения пожара, несоответствие эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности и иные нарушения могли лишь при повторном обнаружении нарушения.

Страшный пожар третьего класса сложности на площади 1600 кв. метров произошёл 25-26 марта 2018 года в Кемерове в ТЦ «Зимняя вишня». Он стал вторым крупнейшим в истории нынешней России по числу жертв после пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми в 2009 году, где погибли 156 человек.