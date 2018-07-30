«Никаких пузырьков»: Депутат ЛДПР хочет отменить школьникам «сладкую жизнь»

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Депутат Василий Власов всерьез обеспокоен ожирением среди детей.

В скором времени правительство может поступить по принципу «Никаких пузырьков», поскольку уже есть предложение представителя ЛДПР о запрете газированных напитков в школах, а точнее – их реализация. «Сладкую жизнь» депутат хочет отменить не только школьникам, но и студентам.

Представитель власти считает, что именно газировки способствуют увеличению жира у детей, вес которых превышает норму. По словам Власова, в столовых российских учебных заведений есть альтернатива: компот, чай, а также питьевая вода.

Странно то, что депутат не упомянул постановление Главного госврача России, который запретил реализацию газированных сладких напитков учащимся в общеобразовательных учреждениях в 2008 году.

Проблема с детским ожирением действительно актуальна, как никогда. Из-за роста заведений с фастфудом, дети начинают питаться вредными продуктами и напитками. Правительство пока что не знает, какие необходимо предпринять меры, чтобы уменьшить долю детей с ожирением, но активно над этим работает.