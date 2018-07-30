В Сочи байкеры установят памятник создателю мотоцикла ИЖ

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Представители сочинского и ижевского мотоклубов уже приступили к поиску места для монумента и согласованию установки. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Первые советские мотоциклы ИЖ появились в 1930 году благодаря инженеру Пётру Можарову. Он умер в Сочи в 1934 году. Его могилу случайно обнаружили 3 года назад и с тех пор байкеры за ней ухаживают. Еще они установят памятник создателю ИЖа, для этого уже открыли сбор пожертвований.

Краснодарский край имеет самый большой парк мотоциклов по всей стране. При этом по некоторым оценкам, стоимость единицы двухколесного транспорта здесь выше средней по России на 45%.

К сожалению, такая статистика прямо пропорциональна статистке ДТП с участием мотоциклов. Для байкеров аварии заканчиваются летальным исходом в 29 раз чаще, чем для автомобилистов.