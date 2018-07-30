Байкер Хирург рассказал об избиении Доренко

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Глава «Ночных волков» Александр Залдостанов поделился причиной драки с журналистом Сергеем Доренко.

Как сообщает источник, недавно байкер мотоклуба «Ночные волки» по кличке Хирург рассказал об избиении Доренко. Журналист, по словам Залдостанова, неоднократно критиковал его в эфирах, а после полученных предупреждений, никак на это не реагировал. Провокационный эфир произошел еще в 2014 году и тогда Хирург пообещал отомстить своему обидчику при встрече.

Только встреча произошла у них через некоторое время, в Кремле на приеме. Байкер вспомнил былую обиду и принялся «махать кулаками». Он считает, что одного боя мало, и таким людям, как Доренко, необходимо «выбивать зубы».

Все произошло из-за шумихи вокруг фестиваля «Нашествие», в котором отказались участвовать некоторые группы. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» был одним из главных зачинщиков сложившейся ситуации.

«Ночные волки» постоянно оказываются в центре скандалов. Из-за своего неоднозначного поведения их не хотят пускать в несколько стран ЕС. Их также называют байкерами Путина.