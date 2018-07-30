Россияне жестко высмеяли китайские занавески для душа с «карманами» для гаджетов

Сегодня, 13:57

Впечатляющий кадр новинки поверг в шок мужчин, которые придумали несколько видов деятельности в душе с электроникой.

Занавески для душа с «карманами» для гаджетов по идее разработчиков, должны были стать помощником для деловых людей. Однако практичные россияне жестко высмеяли технологичную новинку. Китайские занавески не попали в обсуждение, а вот изображенная на промо-кадре девушка с тремя гаджетами стала интересной для мужчин из России.

«Тройная демонстрация WEB камер», «Девушка-танкистка», «Может отслеживает вызовы», «Не таксист но тоже работает по вызову», «Она таксист что ли? Зачем ей три устройства», «Пфф, ну ты лузер. Инста. Контакт. Телеграмм», - написали мужчины.

Дальше принялись обсуждать части тела китаянки и предположили, что она может оказывать услуги из рубрики «Клубничка 18+». Пока остается неясным вопрос понадобится ли россиянам новая технологичная разработка китайцев, но обсудить приспособление мужчины уже успели.