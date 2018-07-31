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Эксперты сообщили о критических показателях смертности млекопитающих именно в указанном регионе – 42% от общего числа. Умирали животные не без влияния человеческого фактора, и с такой проблемой необходимо бороться.

Почти половину погибших крымских дельфинов находят у берегов Севастополя, ведь именно там расставлено множество сетей, в которых несчастные обитатели моря запутываются и умирают. Была создана специальная комиссия по отслеживанию случаев с гибелью и ранениями дельфинов, а сообщить о происшествии могут сотрудники МЧС, обычные граждане, туристы и другие категории людей.

В то же время, согласно статистике, на втором месте по смертности оказался промежуток береговой линии Судак-Феодосия, где находят 21% мертвых животных. В Ялте погибает 8% дельфинов, но причины смерти млекопитающих не сообщаются. По всей видимости, основной проблемой стали именно рыболовецкие сети, представляющие угрозу для трех видов крымских дельфинов – обитают вблизи полуострова морская свинья, афалина и белобочка.