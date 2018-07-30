«Полный кайф»: украинская блогерша оценила Крымский мост

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В 2013 году украинка доказывала, что строительство подобного сооружения через Керченский пролив просто невозможно, но теперь признала, что заблуждалась.

Совершив поездку по Керчи, украинская блогерша и адвокат Татьяна Монтян, согласилась, что Крымский мост достоин восхищения как колоссальный проект, с прекрасно продуманной инфраструктурой.

«Молодцы, я признаю свою ошибку, я очень рада за земляков!» — оценила мост Монтян.

Кроме того, адвокат отметила, что после запуска железной дороги на мосту и окончания строительства трассы «Таврида» это будет «полный кайф».

Монтян также рассказала, что цены в крымских заведениях общепита заметно ниже, чем в киевских.

Власти Украины очень болезненно отреагировали на запуск Крымского моста. Во-первых, мост физически соединил «присоединившийся» полуостров с Россией. Во-вторых, после запуска моста, Украина не досчиталась в своем бюджете около миллиарда рублей из-за того, что проходимость судов в порты Мариуполя и Бердянска была ограничена.

Украинское правительство решила не отставать и построить совместно с Румынией мост через Дунай, и уже даже распорядилось приступить к разработке и согласования строительной документации. А тем временем киевляне уже больше 20 лет ждут, когда будет достроен мост через Днепр, проект которого утвержден еще в 1993 году.