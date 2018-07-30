«Нюша заметно состарилась»: В Сети бурно обсудили реалистичных героев «Смешарики»

«Обкуренная Совунья, усохшая Нюша, большой Бараш» станут героями мультика для взрослых, если Ямольская лишит Россию сериалов. Об этом пишут юзеры в соцсетях.
Мультсериал «Смешарики» ворвался в эфир российского зрителя в 2009 году. Первые 100 серий дети знали на изусть, а трансляция выпусков в Сети помогала родителям следить за смыслом и контекстом мультфильма. Каждый родитель точно знает, что Нюша это не только певица, но и поросенок из мультсериала, Копатыч – это добрый и хозяйственный медведь-огородник, который выращивает продукты, Крош - неунывающий оптимист и экспериментатор, он на всё имеет своё, особое мнение, Бараш - легко ранимый барашек, который отождествлён с фигурой поэта-лирика. В Сети бурно обсудили реалистичных героев мультсериала «Смешарики».