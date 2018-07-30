«Нюша заметно состарилась»: В Сети бурно обсудили реалистичных героев «Смешарики»

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«Обкуренная Совунья, усохшая Нюша, большой Бараш» станут героями мультика для взрослых, если Ямольская лишит Россию сериалов. Об этом пишут юзеры в соцсетях.

Мультсериал «Смешарики» ворвался в эфир российского зрителя в 2009 году. Первые 100 серий дети знали на изусть, а трансляция выпусков в Сети помогала родителям следить за смыслом и контекстом мультфильма. Каждый родитель точно знает, что Нюша это не только певица, но и поросенок из мультсериала, Копатыч – это добрый и хозяйственный медведь-огородник, который выращивает продукты, Крош - неунывающий оптимист и экспериментатор, он на всё имеет своё, особое мнение, Бараш - легко ранимый барашек, который отождествлён с фигурой поэта-лирика. В Сети бурно обсудили реалистичных героев мультсериала «Смешарики».

«Нюша заметно состарилась», «Унуси меня пчела» А разве Копатыч говорит не «забодай меня пчела»?», «Мне кажется, что Пин должен быть императорским пингвином!», «Копатыч всех сожрет ближе к зиме, ну кроме совы и ворона», «Панди и Биби не хватает», «А Бараш почему в несколько раз больше Нюши?», «Джордж Оруэлл - Скотный двор», «Нюша худая, жалко девочку», - написали юзеры.