В Сети назвали самое удачное фото лунного затмения Марсом 2018 года

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Стефан Мудж, делая композиционную съемку, не надеялся на мировую популярность, но его работа может пойти с аукциона за миллионы долларов.

Композитный снимок открыл новые возможности исследований для ученых, несмотря на отсутствие специальных знаний у фотографа-аматора. Австралиец смог запечатлеть необычное явление лунного затмения Марсом в 2018 году. В Сети назвали работу мужчины заслуженным эпитетом «самое удачное фото».

Находясь в Брисбене (Квинсленд), аматор вооружился камерой и вел наблюдение за необычным явлением весь процесс. Необычные кадры он совместил в единый снимок и презентовал своим друзьям и родственникам. Благодаря им все смогли оценить природное явление должным образом и насладиться необычной и креативной картиной. Эксперты продаж коллекционных домов предполагают, что на авторских правах Мудж может выручить за свой труд и старания минимум 10 млн долларов США, если захочет пустить с молотка свое творение. В Сети юзеры единогласно назвали самым удачным фото лунного затмения Марсом 2018 года именно этот кадр.