Эксперт: Экстрасенсы проникают в сознание людей без разрешения

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Человека будто выворачивает наизнанку после общения с медиумом, утверждают специалисты.

Мало кто задумывается, сколько среди нас живёт людей с экстрасенсорными способностями. Как правило, из-за непонимания или непринятия они скрывают свою сущность и мало чем отличаются от остальных. Вместе с тем, многие экстрасенсы не раскрывают своего естества по другой причине – чтобы как можно ближе войти в доверие к людям.

Эксперты выяснили, что медиумы видят открытых людей «насквозь». По мнению специалистов, достаточно большой процент из нас могут обладать даром изучения человека. В то же время, лишь настоящие экстрасенсы могут по-настоящему глубоко заглянуть в душу. После общения с медиумом возникает ощущение, будто тебя «вывернули» наизнанку. Эксперты утверждают, что часто экстрасенсы применяют свои навыки на людях без их разрешения. Они проникают в чьё-либо сознание и могут «достать» оттуда всё, что им нужно.

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