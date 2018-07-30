155-килограммовая модель Тесс Холлидей начала стремительно набирать вес

Сегодня, 11:47

Известная американская пышнотелая фотомодель Тесс Холлидей на днях пожаловалась подписчикам в Instagram, что в последнее время она начала стремительно набирать вес. Девушка утверждает, что теперь это мешает её привычному образу жизни.

155-килограммовая Тесс Холлидей, которой всего 33 года, впервые пожаловалась поклонникам в «сторис» Instagram на свой вес. Манекенщица, которая продвигает движение бодипозитива, рассказала, что за неделю поправилась ещё на 5 килограммов. Теперь Холлидей считает свой вес настоящей проблемой, поскольку из-за лишнего жира девушка больше не может вести привычный образ жизни.

Поклонники по последним фотографиям заметили, что тело Тесс стало значительно больше. Многие фанаты предположили, что набор веса связан с постоянными ссорами модели с мужем бизнесменом Ником.