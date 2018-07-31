Призрак серого человека ужаснул влюбленных в Южной Каролине

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Отчетливый облик сущности явился на мост для входа в портал смерти, уверяют эзотерики.

Прогулка с любимым для юной девушки всегда была праздником и желанным явлением, но в этот раз встреча принесла ей страх и ужас. Дело в том, что женщина стала свидетелем необычного явления. Призрак серого человека ужаснул влюбленных своим появлением в Южной Каролине. Инцидент случился в Норт-Миртл-Бич, когда американцы любовались пирсом в свете ночных фонарей на балконе отеля. Они успели запечатлеть необычную картину, и взволновано обсуждали ситуацию, вместо того, чтобы провести время вместе.

Эзотерики поспешили успокоить напуганных влюбленных, и рассказали, что сущность не имеет отношения к реальности и скорее всего она двигалась в свою параллельную реальность, не представляя опасности для людей. Мост был выбран призраком не случайно, поскольку давно эти строения вызывают научный интерес у общества. Есть даже факты, подтверждающие связь мостов и призраков для открытия порталов к Аиду в Ад.