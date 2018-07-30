В городе под Ростовом по улицам бродит бездомный конь

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Хозяина животного вот уже который день безуспешно ищут в социальных сетях.

Под Ростовом в городе Красный Сулин бродит бездомный конь, который уже успел стать своим среди местных жителей. Горожане замечают, как бесхозное животное топчется по улицам в поисках приюта. При этом собственник коня пока не объявляется. Горожане уже начали трубить тревогу в социальных сетях. Здесь привыкли к бездомным котам и собакам, однако лошадь - это совсем другое. Всё дело в том, что тёмно-рыжий жеребец весьма ухожен и достаточно здоров внешне. За такое животное при продаже можно выручить крупную сумму денег. Местные злоумышленники в любой момент могут покуситься на коня и хорошо заработать на нём. Небезразличные к судьбе коня люди всячески пытаются отыскать хозяина жеребца, однако приютить коня пока никто не берётся.

Ранее мы пси али, что в Воронеже бездомный пёс обосновался на крыше автомобиля Mitsubishi Lancer. Владелец иномарки «застукал» четверолапого за сном на машине.