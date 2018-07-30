«Семки есть?»: Кот-гопник терроризирует стаю голубей

Вчера, 23:45

«Замашки» питомца владелец назвал уличным воспитанием, и посоветовал никому не конфликтовать с «братаном».

В социальной сети в паблике любителей котов появилась устрашающая запись от юзера, который раскрыл тайну темного прошлого своего любимца. Оказалось, что милое на вид животное держит в страхе пол микрорайона. Причиной стали «замашки» и поведение серого кардинала. Кот-гопник терроризирует стаю голубей.

«Кажется, он спрашивает: «Семки есть?», а голуби такие: «Ничего нет», а если найдет, не повезет голубям», – подозревают юзеры.

Возможно, коту просто стало интересно поведение летающих объектов и ему захотелось осмотреться. Также вполне реальным остается факт того, что коты способны охотится за движущимся объектом и поэтому он просто следит за возможной добычей.

«Жаль, что сам котяра нам ничего не расскажет, скорее всего, его история была бы интересной и поучительной», - подытожили юзеры.