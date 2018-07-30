«Семки есть?»: Кот-гопник терроризирует стаю голубей

«Замашки» питомца владелец назвал уличным воспитанием, и посоветовал никому не конфликтовать с «братаном».
В социальной сети в паблике любителей котов появилась устрашающая запись от юзера, который раскрыл тайну темного прошлого своего любимца. Оказалось, что милое на вид животное держит в страхе пол микрорайона. Причиной стали «замашки» и поведение серого кардинала. Кот-гопник терроризирует стаю голубей.
Возможно, коту просто стало интересно поведение летающих объектов и ему захотелось осмотреться. Также вполне реальным остается факт того, что коты способны охотится за движущимся объектом и поэтому он просто следит за возможной добычей.