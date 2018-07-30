Таинственные метки на стенах домов заинтриговали жителей Ростова

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Странные номера размещают неизвестные лица по всему городу, однако что они означают, никто объяснить не может.

На стенах домов в Ростове-на-Дону появляются таинственные метки. Написанные чёрной краской цифры «349» заинтриговали жителей города. Их также можно увидеть на заборах и прочих поверхностях. Кто и зачем размещает данные метки в разных районах Ростова, не известно. В настоящее время ими заинтересовались в большей степени сотрудники коммунальных предприятий, которым приходится зачищать стены от краски, однако горожане всё чаще обращают внимание на данные знаки, пытаясь найти в них сакральный смысл. Как правило, подобным образом на стенах размещают рекламу запрещённых веществ, однако в этот раз нет никакой информации, идентифицирующих авторов.

Ранее мы писали, что фото «грозы-красоты» в небе над Ростовом покорили сеть. Пользователи из разных уголков города публиковали в интернете собственные снимки природного явления.