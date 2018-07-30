«Лига лени»: Кот-безделун умилил соцсети

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Фото упитанного питомца оценили юзеры и предположили, что у него дворянские корни.

Владелица необычного кота решила показать своего любимца в одной из социальных сетей. Однако сделать удачный снимок никак не получалось. Кот постоянно лежал и даже играть не хотел подняться.

«Еду и питье ему также пришлось приносить под мордочку и настоятельно его просить отведать корм и молоко», - рассказывает женщина.

После того как десятки попыток сделать снимок животного провалились, хозяйка решила опубликовать обычное фото времяпрепровождения своего любимца. Кот-безделун умилил соцсети, его даже записали в необычное тайное сообщество «Лига лени».

Из-за того, что неповоротливый питомец привык даже играть лежа, чтобы не тратить энергию на движения он получил славу бездельника в Интернет. Появились пользователи Сети, которые усмотрели в поведении ленивца признаки аристократии и предложили женщине сделать ДНК-тест на определение родства с известными породистыми котами. Понятно, что это была шутка, но после десятков комментариев кота назвали главным «ми-ми-мишным» созданием недели.