Под Красноярском зафиксирована вспышка неизвестной смертельной инфекции

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Жертвой неустановленного заболевания стал малолетний ребёнок, причины смерти устанавливаются.

Под Красноярском местные медики, чиновники Роспотребнадзора и эксперты бьют тревогу из-за неизвестной смертельной инфекции. В посёлке Анастасино Манского района зафиксирована вспышка данного возбудителя. Эксперты уже прибыли на место и изучают обстоятельства гибели малолетнего ребёнка. Пока специалисты не берутся связывать гибель человека с распространением инфекции, однако все факты говорят об этом. В настоящее время труп направлен на вскрытие, после которого можно будет точно говорить о причинах гибели. ПО некоторым данным, в Анастасино может быть кишечная инфекция. Всего же в районную больницу госпитализировали восемь детей с похожими симптомам и.

Ранее мы писали, что в Ленобласти детей из детского лагеря досрочно отправляют домой из-за опасности распространения инфекции. Руководство учреждения приняло такое решение, опасаясь, что вспышка неизвестного заболевания может привести к распространению среди малышей.