«Войны, стихийные бедствия и катастрофы»: Астролог рассказал о последствиях «кровавой луны»

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Человечество ждут перемены, уверен эксперт, которые в большинстве своём будут иметь негативный свет.

После того, как завершилось самое продолжительное лунное затмение в XXI веке, в экспертной среде начали точиться споры о том, что же предзнаменует данное природное явление. Астролог Павсекакий Богданов рассказал о последствиях «кровавой луны», которые, как он считает, ожидают человечество. Специалист уверен, что произошедшее на днях событие однозначно говорит о приближении глобальных перемен в жизни людей и мира в целом. При этом данные перемены будут иметь негативный свет. Астролог подчеркнул, что это могут быть глобальные войны, стихийные бедствия или же серьёзные катастрофы. Говоря о Третьей мировой войне, Богданов заявил, что «кровавая луна» не может быть её предвестником, поскольку данный конфликт уже начался и начался он уже давно. По словам астролога, длится это порядка 10 лет и ещё пройдёт около семи лет, прежде чем данная война завершится. Данному противостоянию не смогут помешать ни Путин, ни Трамп.

Ранее христиане заявили, что после кровавой Луны придёт «мессия». По мнению верующих, уникальное природное явление послужило отправной точкой для совершенно новой эпохи в истории человечества.