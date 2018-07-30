Космонавт Артемьев опубликовал фото лунного затмения с борта МКС

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Невероятной красоты снимки он опубликовал на своей странице в Twitter.

Космонавт Олег Артемьев периодически радует своих поклонников и простых любителей космоса удивительными фотографиями с околоземной орбиты. Накануне он, как и множество людей, имел возможность наблюдать лунное затмение, которое было самым долгим в XXI веке. Командир 56-ой миссии сумел не только стать свидетелем удивительного зрелища, но и запечатлить его на свою камеру. В своём микроблоге в Twitter космонавт Артемьев опубликовал фото, сделанные с борта МКС. Снимки лунного затмения вызвали огромный ажиотаж в сети и собрали тысячи отметок «Нравится». В комментариях подписчики космонавта поражались тем, насколько удивительная и красочная картина предстала перед глазами Артемьева.

Ранее мы писали, что лунное затмение вызвало небывалый ажиотаж по всему миру. Энтузиасты со всех уголков планеты массово делятся в сети собственными фото данного уникального при родного явления.