«Выборы на носу»: Собянин открыл для москвичей 2800 летних кафе

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Мэр Москвы решил задобрить избирателей новыми уютными кафетериями, увеличив их количество в городе на 200, считают в соцсетях.

Об открытии 2800 летних кафе Сергей Собянин победоносно заявил в своем Twitter-аккаунте. Для большинства москвичей приятная новость выглядит бескорыстной, однако оппозиция не дремлет. Выборы на носу, вот столичный градоначальник и зашевелился, критикуют рост городских кафетериев некоторые избиратели.

Однако положительные комментарии все же преобладают в Сети. Как бы там ни было, Собянин открыл для москвичей уютные кафе, украшенные множеством зелени. Сам градоначальник отметил вклад владельцев летних кафетериев, жестко контролирующих наличие всех необходимых удобств в своих заведениях.

9 сентября в Москве пройдут выборы мэра. Сергей Собянин планирует остаться в нынешнем кресле, поэтому сейчас его городские свершения воспринимаются москвичами, как тщательно замаскированная агитация. Ранее столичный градоначальник «выхватил» от молодежи, рассмотревшей в роликах любимых YouTube-блогеров призыв голосовать за Собянина.