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На минувшей неделе завершился первый этап реконструкции Калужского шоссе, открыт новый разворотный тоннель, а реконструкция магистралей призвана улучшить их пропускную способность до 30%.

Москва постоянно меняется, совершенствуется, строится, расширяет свои границы. И в этом не малая заслуга столичных чиновников, которые разрабатывают новые проекты, устраняют недостатки, делая город удобным и красивым. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об улучшенной Новой Москве, и о будущем умного мегаполиса. Накануне было открыто движение по поворотному туннелю Калужского шоссе. Мэр отметил, что каждая новая магистраль –совместная работа тысяч людей, способная увеличить возможности проезда любого транспорта до 100%. Полным ходом идет строительство Центральной кольцевой дороги, которая вскоре незаменима, как МКАД. Благодаря участию президента удалось реализовать такой дорогой, грандиозный проект, который в ближайшие два года сильно разгрузит движение в Подмосковье.

Недавно ООН проанализировав все показатели и параметры развит тысячи городов во всех странах составил рейтинг городов по развитию электронного правительства, где Москва заняла 1-е место. Это очень почетно и приятно, и власти не собираются уступать эту строчку.

Собянин отметил, что эта программа в столице была преобразована в «Умный город», что позволит максимально ее развернуть в пользу местных жителей. Он добавил, что силы властей будут направлены на проект «Мой район», который решит большинство проблем района, комплексно их благоустроит, позволит оборудовать основные центры для оказания услуг гражданам в шаговой доступности - построить поликлиники, школы, парки, библиотеки и иные учреждения.