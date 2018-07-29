«Сдохнем дружно на работе»: В Ростове прошел митинг против пенсионной реформы

Сегодня, 20:52

Акция протеста на площади Ленина 28 июля собрала около 400-500 активистов. Мероприятие прошло мирно, без анархистов и «пьяных дебошей».

Вчера в Ростове прошел митинг против пенсионной реформы. Аналогичные мероприятия прошли в 20 муниципалитетах области.Организатором митинга выступила партия КПРФ, к которой присоединились сторонники Навального, партии «Открытая Россия» и недовольные дольщики. Активисты принесли с собой кучу плакатов и транспарантов, предварительно нанеся на них мрачные слоганы: «сдохнем дружно на работе», «Родился. Потерпел. Умер», и другие. Депутат Евгений Бессонов переплел «людоедскую» реформу с Чемпионатом мира по футболу: «Все кричали: «Россия вперёд, гол-гол», а в итоге нам всем забили очень серьёзный гол». Он призвал народ не отказываться от своей позиции, ведь только выступая «против» вместе можно предотвратить реформу.

Депутат Госдумы Николай Коломейцев пообещал собрать больше 1 млн подписей граждан против пенсионного закона, и тут же потребовал ввести прогрессивную шкалу налогообложения для чиновников и богатых россиян. Некто сравнил ситуацию в России с действиями в повести «Скотный двор» Джорджа Оруэлла. Здесь же звучали упреки властям касательно низкого уровня жизни в стране, слабости духа и здоровья граждан.

Однако этим митингующие не ограничились: в течение двухчасовой акции периодически раздавалось: «Долой Путина и Медведева». Итогом акции стали две резолюции: оставить пенсионеров в покое и снизить цены на топливо, и о преследовании граждан за политические убеждения.

Подобные митинги от партии КПРФ вчера прошли также в Петербурге, Екатеринбурге, Липецке, Томске, Барнауле, Ангарске, Казани, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новосибирске, три акции прошли в Москве.