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Местные жители жалуются, что любоваться зрелищными видами они не могут, ведь шумные и непослушные подростки ведут себя ужасно. По словам очевидцев, такое поведение остается незамеченным родителями, которые также отдыхают на Советской площади.

В Воронеже дети портят эстетическое наслаждение туристам, ведь ходят по фонтанам и закрывают отверстия, из которых должна бить вода. Одна из девушек сообщила, что к ней прибыли гости из другого города, однако вместо красивых фонтанов и ключей смогли увидеть только безнаказанный беспредел. Родители нарушителей лишь поощряли баловство.

Недавно певица Полина Гагарина рассказывала о своих впечатлениях после посещения церемоний открытия самых больших фонтанов в стране. По словам знаменитости, такие достопримечательности станут не только украшением города, но и будут привлекать туристов из других городов и стран.