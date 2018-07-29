Волгоградские врачи рассказали об аллергии на овощи и фрукты

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Наступает август. Самый урожайный месяц в году. Разнообразие овощей и фруктов, таит в себе массу соблазнов.

Волгоградские врачи рассказали, как уберечь себя от аллергии, к которой многие люди склонны.

У всех людей индивидуальная переносимость тех или иных овощей и фруктов. Врачи предупреждают, что любой продукт можно попробовать, но с осторожностью, а значит в небольших количествах.

Никогда не надо объедаться даже самыми любимыми дарами августа, в том числе и теми, на которые по вашему мнению, аллергии быть не должно. Переизбыток самых полезных веществ может не усвоиться организмом, что чревато плохим самочувствием и даже болезнью. Чаще всего аллергию вызывают продукты, которые имеют очень яркую окраску, особенно красного цвета.

Аллергия, вызванная продуктами, может проявляться очень разнообразно. Это могут быть тошнота, диарея, кожные высыпания на теле, зуд и даже высокая температура.

.При появлении любых негативных симптомов, необходимо обратиться к медикам, сдать анализы на аллергены, которые не воспринимает организм. Случается, что аллергия проявляет себя спустя какое-то время. Порой это может даже ввести в заблуждение и окажется нелегким делом узнать, что ее вызвало.

Часто причиной негативной реакцией организма становятся химические вещества, которыми производители и продавцы обрабатывают продукты, для придания им товарного вида. Поэтому, часто очень вредно выбирать овощи и фрукты по внешнему виду.

Лучше всего, по мнению врачей, употреблять в пищу плоды, выращенные самостоятельно. А если у вас нет такой возможности, покупайте для еды сезонные овощи и фрукты, когда каждому из них наступает свое время для созревания. И еще, самыми полезными врачи считают продукты, которые выращены в том регионе, где живет человек.