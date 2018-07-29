«Всему есть предел»: ВСУ получили партию топоров из России

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Николаевских бойцов снабдили топорами российского производства. Люди хотят найти, кто же ответственен за такие закупки.

Украинский депутат Игорь Лапин на своей официальной странице в Facebook заявил, что ВСУ получили целую партию топоров из России. Депутат в своём сообщении указывает, что он не «зрадофил», то есть не ищет «предательство» во всём, но «всему есть предел».

Целое подразделение было снабжено топорами, произведёнными и закупленными в России. Депутат Игорь Лапин задаётся вопросом: «Какой должна быть мотивация ВСУ после такого шага?».

В комментариях люди отметили, что ничего особенного в том, что в Украину закупили российские топоры нет. Многие люди заявляют, что постоянно замечают по стране вагоны РЖД, которые говорят о действующих торговых отношениях между странами. В подтверждение многие приводят также то, что в автосалонах находится огромное количество российских автомобилей.

Бойцы ВСУ в это же время рассказали, что топоры из России закупили для николаевских военных. Когда товар был получен, по словам бойца, все «выпали в осадок». Мужчина также отмечает, что полученные топоры очень плохого качества, особенно топорища.