Хаски-героиня спасла семерых котят от смерти и умилила Сеть

Вчера, 23:45

Бэннер – очень ласковая и отзывчивая собака, помогающая своей хозяйке-инвалиду справляться с бытовыми сложностями и одиночеством. Но это не все ее заслуги, ведь питомцу удалось стать настоящей мамой абсолютно чужим деткам.

Хаски-героиня, по рассказу хозяйки Уитни Брайли, спасла семерых котят от смерти и умилила Сеть своей добротой. Собака нашла запечатанную коробку в лесу во время прогулки, после чего перестала слушать команды и отчаянно лаяла, пытаясь отвести хозяйку к тому месту. Общими силами женщина и ее питомец стали спасителями замерзающих и умирающих малышей, которых забрали домой, где отогрели, накормили и заласкали.

Бэннер начала ухаживать за спасенными, будто они ее родные дети, и такое отношение собаки к котам удивило Уитни. Женщина сообщила, что ищет малышам новые дома и заботливых хозяев, и очень удивляется жестокости людей, которые смогли бросить беззащитных животных на смерть.

До этого случая хаски-спасительница уже демонстрировала свое неравнодушие и приносила хозяйке несчастного котенка, который остался жить в доме с Уитни и Бэннер. Удивительная история не оставила равнодушными пользователей, которые принялись хвалить собаку за такие подвиги.