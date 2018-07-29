Бизнесмены сделали подарок детской больнице в Нальчике

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В этот раз им стал аппарат для переливания крови.

Такое необходимое для больных детишек оборудование ООО Медицинская фирма «СЭМ» предоставила в качестве безвозмездной материальной помощи.

Аппарат способен быстро размораживать, подогревать и хранить в теплом виде плазму, кровь и инфузионные растворы. Аппарат для переливания крови стал не первым подарком, которые сделали бизнесмены.

До этого подарком от бизнесменов города Нальчик, стала машина скорой помощи.

Беслан Назранов находящийся на должности Заместителя министра здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики и главный врач детской больницы Людмила Гусалова выразили слова благодарности за оказанную помощь.

Стоит отметить, что главврач Медицинской фирмы «СЭМ» Светлана Эштрековая в свое время работала педиатром