Секрет идеального сна: Сомнологи развенчали все мифы

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Ключ к успеху и здоровью вовсе не заключается в 8 часах каждодневного сна. Идеальные периоды для отдыха определяет хронотип человека и ряд заболеваний, а также регулярность.

Бытует мнение, что человеку необходимо ежедневно спать 7-9 часов для отличного самочувствия и сохранения здоровья. Однако зачастую многим категорически не хватает данного периода для полноценного отдыха, в то время как другие люди жалуются на разбитость и усталость, а проспав всего четыре часа чувствуют себя замечательно. Сомнологи развенчали все распространенные мифы о секрете идеального сна.

Эксперты утверждают, что загонять себя в средние рамки «8 часов в сутки» - ужасная ошибка, ведь это очень индивидуальный показатель, который зависит от особенностей организма человека. Опасным для здоровья являются как систематический недосып, который грозит ухудшением когнитивных функций, плохим настроением, преждевременным старением, артериальной гипертензией, развитием ожирения и рака, так и пересып, который ухудшает обмен веществ, увеличивает риск развития сахарного диабета и потерю эластичности кожи.

Сомнолог Александр Пальман заявил, что секрет кроется в хронотипе человека, и количество часов сна будет разным для «жаворонка» и для «совы». Однако главного принципа, который следует соблюдать - постоянство: следует ложиться спать в одно и то же время в чистую и удобную кровать в комфортном помещении, всегда досыпать 6-9 часов, и тогда человек всегда будет чувствовать себя замечательно.