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Россиянка рассказала о том, что в 12 лет ее воспитывали странные существа. О странной истории жизни девушка поведала журналистам.

Из источников стало известно, что жительница России заявила о своем родстве с собакоподобными существами. Это произошло, как утверждает девушка, когда она заблудилась в лесу, который в одночасье стал мистическим.

Среди леса девушка решила остановиться, поскольку устала от того, что пришлось долго брести. Затем она услышала тихий и мягкий голос, напоминающий человеческий. Оказалось, что ее звал ее собственный голос. Затем девушка шла по указаниям внутреннего голоса, который привел ее на конкретное место в лесу. Из-за дерева выглянуло существо, не похожее на человека. Испугавшись, девушка потеряла сознание.

Россиянка, попавшая в плен к загадочным существам, сколько не думала о том, что ей нужно попасть домой, все равно не могла оттуда выбраться. Собакоподобные существа легко читали ее мысли и пресекали попытки побега.

Девушка уже и не надеялась на свободу, но смерть самки странного существа вызволило ее из плена. Девушка говорит, что «смерть» мифической матери-телепата ее очень подкосила.