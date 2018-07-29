Ведьма в Ростове борется с наркоманами пургеном и сексуальными проклятиями

Сегодня, 17:10

В объявлении колдунья предупредила, что все закладки меняет на цианистый калий, а покусившиеся на детские коляски будут навеки прокляты порчей полового бессилия.

Необычное объявление разместила в подъезде своего жилого многоквартирного дома в Ростове ведьма Елена. Она предупредила, что решила начать бороться с наркоманами пургеном, ядом и сексуальными проклятиями. Все найденные ее закладки в цветах, детских колясках и других уголках здания она намерена заменять на цианистый калий для «приятного кайфа». Колдунья сообщила, что дом уже защищен магическим обрядом, и на всех враждебно настроенных личностей падет страшное проклятие полового бессилия и неизлечимых заболеваний. Вскоре к методам борьбы будет добавлен пурген.

Фотография объявления тут же стала предметом бурного обсуждения среди горожан. Ростовчане оценили иронию и чувство юмора автора, отметив, что кроме хорошего настроения никакой пользы ее действия не принесут, ведь наркоманы мало внимания обращают на подобные записки, со здоровьем у всех и так - хуже некуда, а до полового бессилия им дела нет, ведь главное для наркозависимых - очередная доза.