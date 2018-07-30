Фотограф с Аляски выступила против одинаковых снимков в Instagam

Сегодня, 05:30

Девушка запустила свой уникальный проект, в котором в необычной манере советует людям, какие фотографии не стоит публиковать в Сети.

Проект получил название Insta Repeat, девушка, пожелавшая оставить свое имя в тайне, выступает против одинаковых фотографий и поз фотографирующихся, которые пользователи Instagram массово выкладывают в сеть.

Похожие снимки девушка сортирует в фото - коллажи и делится ими с подписчиками.

Вторая благородная цель, которую преследует девушка- борьба с плагиатом на просторах Instagram.

Она объявила бой тем, кто ворует чужой контент дабы заманить больше людей к себе в профиль.

Девушка - аноним уверена, что делает это не зря и таким образом сможет помочь фотолюбителям найти новые, уникальные ракурсы для снимков.