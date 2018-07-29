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Трагические события, попахивающие мистикой, связанные с исчезновением отдыхающих и даже гибелью профессиональных дайверов возле Крымского полуострова, а также побережий ряда стран Черноморского бассейна, заставили биологов приоткрыть некоторые тайны, хранившиеся ранее под грифом «Совершенно секретно».

Ученые предупреждают о смертельно опасных мутантах Черного моря, которое в отличие от всей гидрографической системы планеты, является странным и пока не до конца объясненным новообразованием. В результате глобального катаклизма, пресноводное озеро было затоплено морской водой. Это обстоятельство явилось уникальной возможностью для взаимодействия двух экосистем. Постепенно Черное море начало наполняться слоем сероводорода, в котором, как писали ученые до недавнего времени, нет возможности для развития флоры и фауны. Однако «мертвая зона» дала о себе знать уже в самом конце прошлого века, когда возле Судака рыбаки заметили существо, своими размерами превышающими пятиэтажное здание.

«Сказки» были разоблачены и развеяны при помощи СМИ. Но уже через год, месячная статистика пропавших без вести отдыхающих превысила данные за весь прошедший год. Экспедиции ученых не внесли ясность в катастрофическую обстановку, воцарилось молчание. Тем не менее, группа энтузиастов из Алупки провела собственное расследование. Участники поисковой партии до сих пор не хотят полностью раскрывать все данные. Характерно, что дайверы негласно, чтобы не поднимать паники, не советуют людям заплывать далее чем на 100 метров от берега, а владельцам прогулочных катеров вообще исключить купание в открытом море. Мутанты реальны, прожорливы и чрезвычайно опасны.