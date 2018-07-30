Известный диетолог рассказал о необходимости подсчета калорий

Сегодня, 04:30

Диетолог Алексей Ковальков развеял мифы о подсчете калорий и объяснил, так ли необходимо это занятие.

Как сообщает источник, известный диетолог Алексей Ковальков рассказал о необходимости подсчета калорий. По его словам, люди уже давно не нуждаются в таких подсчетах, поскольку он считает это «отголоском прошлого века».

Он сравнил устаревшие методы диетологии с тем, как ранее при переломе руку не гипсовали, а просто ампутировали. Ко всему он к сравнению добавил о древнем методе лечения геморроя, при котором к больному месту прикладывалась раскаленная кочерга.

Врач считает, что именно так в нынешнее время выглядит подсчет калорий. Ковальков говорит, что не всегда калории, указанные на продукте, усваиваются организмом. Отличным примером для него стало вино, от которого практически никто не поправляется.

Доктор обратил внимание на то, что люди, страдающие лишним весом, не должны заниматься самолечением и устаревшими методами. Для этого на данный момент существует множество лечебных учреждений, которые помогут избавиться от такого недуга как ожирение.

В связи с тем, что современный мир предполагает очень быстрый темп жизни, люди начали питаться быстрой едой, чаще всего уличной, и поэтому все стремительно набирают вес. В США люди тотально страдают от ожирения именно из-за образа жизни, который им приходится вести.